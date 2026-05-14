Campeões de Triatlo Standard conhecidos em Coimbra

Coimbra quer continuar a ser central “no mapa” do triatlo nacional e prepara-se para acolher também uma Taça da Europa no final do mês de setembro

Coimbra recebe, dia 14 de junho, o Campeonato Nacional de Triatlo Standard, a distância olímpica da modalidade. A organização é da Federação de Triatlo de Portugal e da Câmara Municipal de Coimbra, numa parceria que promete continuar a trabalhar para colocar a cidade no mapa do triatlo.

“É a prova mais importante do triatlo nacional, que é a distância olímpica, que são 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida”, destacou Fernando Feijão, presidente da FTP.

A prova tinha sido anunciada para dia 13 mas foi alterada. “Equacionámos várias razões e decidimos mudar de sábado à tarde para domingo de manhã, porque provoca menos constrangimentos, é mais seguro para os atletas porque não têm de partilhar a estrada com os automobilistas e, por outro lado, é mais importante para a economia local, porque os atletas vêm no sábado e ficam para domingo”, explicou o dirigente.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS