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Campeões de Triatlo Standard conhecidos em Coimbra

14 de maio de 2026 às 09 h20
Fernando Feijão, Ricardo Lino e Ivo Magalhães na apresentação | Foto: CMC/João Pedro Lopes
Bruno Gonçalves
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Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Coimbra quer continuar a ser central “no mapa” do triatlo nacional e prepara-se para acolher também uma Taça da Europa no final do mês de setembro

Coimbra recebe, dia 14 de junho, o Campeonato Nacional de Triatlo Standard, a distância olímpica da modalidade. A organização é da Federação de Triatlo de Portugal e da Câmara Municipal de Coimbra, numa parceria que promete continuar a trabalhar para colocar a cidade no mapa do triatlo.
“É a prova mais importante do triatlo nacional, que é a distância olímpica, que são 1.500 metros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida”, destacou Fernando Feijão, presidente da FTP.
A prova tinha sido anunciada para dia 13 mas foi alterada. “Equacionámos várias razões e decidimos mudar de sábado à tarde para domingo de manhã, porque provoca menos constrangimentos, é mais seguro para os atletas porque não têm de partilhar a estrada com os automobilistas e, por outro lado, é mais importante para a economia local, porque os atletas vêm no sábado e ficam para domingo”, explicou o dirigente.

 

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