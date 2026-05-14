Ginástica: Vigor domina Campeonato Territorial Base de acrobática

O AcroVigor foi o dominador do Campeonato Territorial Base de Ginástica Acrobática da AGDCentro – Associação de Ginástica do Centro, que reuniu, a 9 de maio, cerca de 170 ginastas em representação de sete clubes.

Os ginastas do clube de Fala conquistaram os títulos coletivos em disputa, nos escalões de iniciados B, juvenis B e juniores B.

A prova teve a participação de sete clubes da região: Acrogym Clube de Coimbra; Académica de Coimbra; Associação de Ginástica de Condeixa; Associação Estrela de 3 Pontas; Associação Magda Rocha (ALBI); Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital; Grupo Recreativo “O Vigor da Mocidade” (AcroVigor).

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