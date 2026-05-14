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Figueira da Foz: Restaurante Caçarola Dois nas Caves Aliança

14 de maio de 2026 às 09 h45
Equipa do restaurante figueirense nas instalações das caves, em Sangalhos | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

O Restaurante Caçarola Dois, na rua Bernardo Lopes (Bairro Novo), na Figueira da Foz, fecha todos os anos em maio e novembro. Nestes períodos de paragem, Mário Esteves procura solidificar a amizade entre trabalhadores, promovendo uma visita/confraternização que inclua formação e conhecimento na valorização da qualidade de serviços.

Este ano, mais uma vez, toda a equipa do Caçarola Dois voltou a Sangalhos para uma visita às Caves Aliança, que incluía uma prova de vinhos para que todos fiquem munidos de informação e conhecimentos que sirvam para esclarecer os clientes sobre as gamas de vinhos Aliança e quais os mais indicados no acompanhamento dos menus do restaurante.

O Caçarola Dois completa no próximo dia 20 de Maio, 41 anos, tendo passado por grandes obras de reabilitação e ampliação de novos espaços em todo o edifício na Rua Bernardo Lopes, desde o início de 2017. O restaurante abriu completamente modernizado com novas salas de restauração e enriquecido nos andares superiores com nove quartos em alojamento local.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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