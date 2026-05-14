Município exige obras urgentes à CP

Responsáveis da empresa do Estado assumiram apresentar uma proposta na próxima semana.

Responsáveis da CP reuniram-se esta semana, na Câmara da Figueira da Foz, com os vereadores Manuel Domingues, Ricardo Silva e João Martins, tendo na ordem de trabalhos a reabilitação dos edifícios das antigas oficinas da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, na principal entrada da cidade.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vereador João Martins avançou que o executivo camarário vincou a posição que mantém desde o anterior mandato autárquico.

“Demos-lhes conta de que necessitamos, com a máxima urgência, que façam uma intervenção, e aquilo que ficou acordado foi que, durante a próxima semana, nos fariam chegar uma proposta de intervenção, dando prioridade ao telhado”, adiantou João Martins.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS