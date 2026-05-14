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Concorda com a compra dos terrenos da Crigado?

14 de maio de 2026 às 10 h15
Isabel Maia
Autor
Isabel Maia

A compra dos terrenos da Crigado é uma vitória da população de Lavos. Os moradores de Carvalhais de Lavos têm sido reféns de odores insuportáveis e de uma contaminação sistémica dos recursos hídricos que aviltam a saúde pública e a dignidade local.

 

Sucessivas providências cautelares bloquearam a intervenção pública e beneficiavam o infrator em detrimento da comunidade.

 

Esta luta na justiça demonstrou que a proteção do interesse coletivo por parte do Município exige, por vezes, decisões que rompam impasses, como esta aquisição por 400.000€ (pago em 2 anos), garantindo o encerramento definitivo.

 

Na ausência de acordo, a atividade poluidora manter-se-ia e o terreno poderia ser vendido para explorações semelhantes, perpetuando o problema. Numa lógica de mercado, um terreno para suinicultura teria um valor superior se a atividade continuasse.

 

Sob a ótica económica, esta oportunidade foi viabilizada pela atual estabilidade financeira municipal e pelo reforço das receitas fiscais (IMT).

 

À desocupação da Crigado, seguir-se-á a recuperação ambiental dos solos, a redução de tráfego pesado e a requalificação urbana da zona efetivando soluções habitacionais – posicionamento determinante para que os proprietários aceitassem o valor.

 

Priorizar as pessoas com o saneamento das contas públicas demonstra responsabilidade política.

 

Este é um investimento que deve ser medido em qualidade de vida, em proteção dos recursos naturais, no respeito pela dignidade humana e não em euros.

 

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