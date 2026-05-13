Caixa premeia 600 estudantes pelo desempenho no acesso ao ensino superior

A Caixa Geral de Depósitos promoveu, segunda-feira, a 8.ª edição dos Prémios “Caixa Mais Mundo”, uma iniciativa que “distingue 600 estudantes com melhor desempenho académico no acesso ao ensino superior público e em instituições de ensino superior privadas com protocolo com a Caixa”, adianta nota de imprensa divulgada pelo banco. A iniciativa, assegura a mesma fonte, reforça o compromisso da instituição “com a educação, o mérito académico e a igualdade de oportunidades”.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no Auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest, em Lisboa, e reuniu “estudantes, representantes das instituições de ensino superior e diversas personalidades da vida académica, cultural e empresarial”.

Criados no ano letivo 2018/2019, os Prémios “Caixa Mais Mundo”, destaca o banco, “afirmam-se como uma das principais iniciativas da Caixa no apoio à Educação, através da atribuição de prémios e bolsas de estudo que reconhecem o mérito académico de estudantes que concluíram o ensino secundário e incentivam a continuidade dos seus estudos no ensino superior”.

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