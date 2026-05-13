Agir/ Negócios

Caixa premeia 600 estudantes pelo desempenho no acesso ao ensino superior

13 de maio de 2026 às 11 h20
Cerimónia de entrega dos prémios decorreu na segunda-feira, no Auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest, em Lisboa | DR
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A Caixa Geral de Depósitos promoveu, segunda-feira, a 8.ª edição dos Prémios “Caixa Mais Mundo”, uma iniciativa que “distingue 600 estudantes com melhor desempenho académico no acesso ao ensino superior público e em instituições de ensino superior privadas com protocolo com a Caixa”, adianta nota de imprensa divulgada pelo banco. A iniciativa, assegura a mesma fonte, reforça o compromisso da instituição “com a educação, o mérito académico e a igualdade de oportunidades”.
A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no Auditório Emílio Rui Vilar, na Culturgest, em Lisboa, e reuniu “estudantes, representantes das instituições de ensino superior e diversas personalidades da vida académica, cultural e empresarial”.
Criados no ano letivo 2018/2019, os Prémios “Caixa Mais Mundo”, destaca o banco, “afirmam-se como uma das principais iniciativas da Caixa no apoio à Educação, através da atribuição de prémios e bolsas de estudo que reconhecem o mérito académico de estudantes que concluíram o ensino secundário e incentivam a continuidade dos seus estudos no ensino superior”.

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