Café Santa Cruz assinala 103 anos de história com exposição e tertúlias

O estabelecimento conimbricense está a celebrar 103 anos de história com uma exposição de pintura e com a realização de tertúlias

O Café Santa Cruz é um ex-libris da cidade de Coimbra e um dos cafés históricos de Portugal.

Abriu portas há 103 anos. Para comemorar o aniversário, a gerência promoveu recentemente diversas atividades. O carimbo do selo comemorativo da efeméride, pelos CTT, foi um dos eventos que marcou as celebrações.

No interior do estabelecimento (no altar-mor da igreja de S. João de Santa Cruz), encontra-se patente uma exposição de pintura com quadros do café A Brasileira, em Lisboa, outro café histórico de Portugal. A inauguração da mostra foi assinalada com uma tertúlia, com a participação dos pintores com obras expostas Filipe Amaral, Margarida Botelho e Martim Vilhena.

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