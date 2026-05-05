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Três medalhas de ouro para a Adega de Cantanhede em Albufeira

05 de maio de 2026 às 09 h45
Adega de Cantanhede marcou presença na 15.ª Grande Mostra de Vinhos Portugueses | Fotografia: DR
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Um vinho tinto, um vinho branco e um espumante foram distinguidos, na Grande Mostra de Vinhos Portugueses, que decorreu em Espaço Multiusos de Albufeira

A Adega de Cantanhede foi premiada com três Medalhas de Ouro durante a 15.º Grande Mostra de Vinhos Portugueses, que decorreu, em abril, no Espaço Multiusos de Albufeira.

A Medalha de Ouro foi entregue ao espumante Marques de Marialva Bical & Arinto Reserva 2020, ao vinho branco Conde de Cantanhede Baga Branco Reserva 2023 e ao vinho tinto Conde de Cantanhede Grande Reserva 2017.

“Mais uma jornada de divulgação dos nossos Bairrada, coroada com a atribuição de três Medalhas de Ouro, que reforçam o palmarés dos nossos vinhos e espumantes”, refere a Adega de Cantanhede, através de uma publicação nas redes sociais.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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