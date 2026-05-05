Figueira da Foz

Preço da sardinha dispara 85% em lota

05 de maio de 2026 às 10 h48
Fotografia: Arquivo - Jot'Alves
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O preço da sardinha disparou no primeiro dia de pesca de 2026, face ao ano transato. Ontem, segundo apurou o DIÁRIO AS BEIRAS, o preço do quilo, em lota, foi de 1,85€, ou seja, mais 85% do que há um ano, também no primeiro dia da safra, quando a sardinha foi vendida a 1€/quilo.

Quanto ao primeiro dia da safra da sardinha, o presidente da Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, Nuno Lé,  confirmou que “há muita sardinha” no mar. No entanto, ontem estava demasiado perto da costa, a uma distância onde as embarcações da pesca do cerco não podem operar. Por isso, a faina foi mais simbólica do que lucrativa.

Quanto aos os contratos já assinados pela Cooperativa, Nuno Lé frisou que o preço da sardinha “valorizou cerca de 30%”, em relação à safra do ano passado.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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