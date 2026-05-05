Figueira da Foz

Bota-abaixo e safra da sardinha evidenciam força das pescas

05 de maio de 2026 às 09 h00
Barco de pesca foi remodelado nos estaleiros navais Atlanticeagle | Foto DB – Jot’Alves
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Ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, presidiu aos dois eventos.

O ministro da Agricultura e Mar presidiu ontem ao bota-abaixo do barco de pesca “Fernando Lé”, do armador figueirense António Lé. O lançamento à água da embarcação de pesca do cerco realizou-se nos estaleiros navais da Figueira da Foz Atlanticeagle.

José Manuel Fernandes presidiu ainda ao almoço anual que assinala, a nível nacional, o início da safra da sardinha. O evento é promovido pela Cooperativa de Produtores de Peixe do Centro Litoral, presidida por Nuno Lé.

No dia anterior, o membro do Governo esteve a bordo de uma embarcação de pesca do mesmo armador, para acompanhar o primeiro dia da nova época da sardinha.

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