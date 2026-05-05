Paços do concelho de Cantanhede recebe os melhores vinhos brancos e rosés da região

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O edifício dos Paços do Concelho de Cantanhede volta a abrir portas no próximo dia 23 de maio para receber o Pink e White Spring Fest.

O festival de vinhos brancos e rosés que pretende mostrar os melhores produtos da região da Bairrada. Este ano, o evento, que contará com cerca de 20 produtores, terá como grande novidade uma after-party no espaço Garden.

Na apresentação do festival, o vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, Adérito Machado, frisou que a grande premissa é criar um “palco de promoção dos vinhos”, valorizando assim o concelho e a sua produção.

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