CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra

Cantanhede recebe Pink e White Spring Fest a 23 de maio

04 de maio de 2026 às 16 h35
Jorge Brito, Adérito Machado e José Pedro Soares apresentaram o evento | Fotografia: DB - Ana Catarina Ferreira
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O edifício dos Paços do Concelho de Cantanhede volta a abrir portas no próximo dia 23 de maio para receber o Pink e White Spring Fest.

O festival de vinhos brancos e rosés que pretende mostrar os melhores produtos da região da Bairrada.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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