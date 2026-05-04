CantanhedeRegião Metropolitana de Coimbra
Cantanhede recebe Pink e White Spring Fest a 23 de maio
Jorge Brito, Adérito Machado e José Pedro Soares apresentaram o evento | Fotografia: DB - Ana Catarina Ferreira
O edifício dos Paços do Concelho de Cantanhede volta a abrir portas no próximo dia 23 de maio para receber o Pink e White Spring Fest.
O festival de vinhos brancos e rosés que pretende mostrar os melhores produtos da região da Bairrada.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS