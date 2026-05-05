Mosteiro de Semide poderá ser o monumento de interesse público

O conselho diretivo do instituto público do Património Cultural abriu um procedimento para alterar a categoria e redenominar o Convento de Santa Maria de Semide, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra.

De acordo com o anúncio publicado hoje em Diário da República, pretende-se alterar a classificação de imóvel de interesse público para monumento de interesse público e redenominar para Mosteiro de Santa Maria de Semide.

O despacho publicado fixa ainda uma zona especial de proteção provisória (ZEPP), que inclui adro fronteiro e torre sineira.

Os interessados poderão reclamar ou interpor recurso hierárquico do ato que decide a abertura do procedimento de ampliação da classificação e a fixação da ZEPP, “nos termos e condições estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo, sem prejuízo da possibilidade de impugnação contenciosa”.

Há cerca de uma década, a Liga dos Amigos do Mosteiro de Semide tinha requerido a passagem do mosteiro a monumento nacional, com base no vasto historial artístico e arquitetónico.

O processo aguardava aprovação desde 2017 na então Direção Geral do Património Cultural e, neste período, foi alterada a nomenclatura das classificações do património cultural.

O Mosteiro de Santa Maria de Semide, fundado em 1154, nos princípios da nacionalidade portuguesa, alberga a igreja paroquial de Semide, um polo de formação do Cearte – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património e um lar da Cáritas Diocesana de Coimbra.