PRR pagou 447,2 milhões à Região de Coimbra até ao final de março

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Até ao final do primeiro trimestre de 2026 (março), o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou, aos 19 municípios da Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM), um valor total de 447, 2 milhões de euros.

Esta verba representa 46,82% do valor total contratado para a RM Coimbra-CIM, que está cifrado nos 955 milhões de euros. Segundo o documento “Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na região Centro”, referente ao primeiro trimestre de 2026, divulgado a 28 de abril pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), a Região de Coimbra apresenta o maior montante contratado da região Centro, concentrando 25% do total previsto a nível regional.

Segundo a mesma publicação, “à escala municipal, na região, continuam a destacar-se os municípios de Coimbra, Aveiro, Leiria, Águeda, Viseu pelos elevados montantes contratados e pagos”. O concelho de Coimbra apresenta 503 milhões de euros para projetos contratados, sendo seguido pela Figueira da Foz (136 milhões de euros) e Cantanhede (66 milhões).

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