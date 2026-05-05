Morreu Mário Rodrigues, diretor da AF Coimbra

Morreu hoje Mário Francisco Rodrigues, dirigente da Associação de Futebol de Coimbra com particular ligação ao futsal, sendo há muito figura sempre presente no acompanhamento das seleções distritais dos escalões de formação, nomeadamente, nos torneios interassociações.

Natural da Lousã, onde residia, Mário Rodrigues faria amanhã, 6 de maio, 75 anos.

Nas redes sociais, a associação conimbricense já expressou “sentidas condolências à família e amigos”, numa mensagem subscrita pelo presidente, Vítor Simões, por toda a direção, demais órgãos sociais e funcionários(as).

“Fica o abraço solidário e o reconhecimento profundo por tudo o que o nosso diretor Mário Rodrigues foi e continuará a ser. Descansa em paz, Mário Rodrigues. O futsal — e o mundo — ficaram melhores por tua causa”, lê-se ainda na mensagem.