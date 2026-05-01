Região recebe hoje a “nata” do trail no Oh Meu Deus

A 15.ª edição do trail Oh Meu Deus arranca hoje, com dois mil participantes de 62 nacionalidades a disputar a única prova portuguesa a integrar o circuito do Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB World Series).

A agitação já começou ontem, com a cerimónia de abertura e o check-in dos atletas.

O Centro de Portugal é o destino da elite do trail nos próximos dias, com as serras da Estrela, Açor e Lousã a servirem de ambiente perfeito para um evento com provas de vários níveis de dificuldade.

Os primeiros a entrar em ação partem hoje de Loriga, no concelho de Seia, pelas 08H00, para 52km. Os primeiros atletas a cruzar a meta são esperados em Seia a partir das 12H30, depois de cumprirem um desnível positivo de 2.900 metros (D+).

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS