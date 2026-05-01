LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Benção de quatro novos veículos no 122º aniversário dos Bombeiros da Lousã

01 de maio de 2026 às 14 h02
Cerimónia realizou-se esta manhã | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Redação Diário as Beiras
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Redação Diário as Beiras

A benção de quatro novos veículos foi um dos pontos altos da sessão comemorativa do 122.º aniversário dos Bombeiros Municipais da Lousã. A cerimónia realizou-se esta manhã, nas instalações da corporação.

Segundo o comunicado, o dia começa com a formatura geral e o hastear da bandeira, seguida de uma romaria ao cemitério da Lousã. Mais tarde, realizou-se a sessão solene, onde foi apresentado o projeto de requalificação do quartel.

Está previsto também um desfile apeado com a Fanfarra de S. Romão, seguido de um almoço/convívio.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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