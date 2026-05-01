Desfile do 1.º de Maio em Coimbra a partir das 15H00

A União dos Sindicatos de Coimbra (USC/CGTP-IN) é a principal organizadora, entre um conjunto de estruturas sindicais, do desfile do Dia do Trabalhador que tem início às 15H00 de hoje na Praça da República. A marcha terá como destino a Praça 8 de Maio, local onde terão lugar as intervenções sindicais, bem como animação musical a cargo do coro Mulheres da Fábrica. Antecedendo o desfile – como vem acontecendo em anos anteriores – há um momento de confraternização, que é a Sopa do Trabalhador no espaço do Jardim da Sereia.

Na Figueira da Foz, a União dos Sindicatos local está a organizar o 1.º de Maio com atividades culturais e desportivas, desde as 10H00, com intervenção sindical às 14H45 no Jardim Municipal da cidade.

A USC afirma que “o 1.º de Maio é uma data que merece celebração, mas que, mais do que isso será um novo momento de afirmação dos trabalhadores e das suas justas reivindicações”, considerando que “o pacote laboral que o Governo insiste em fazer aprovar é inaceitável” e que é necessário fazer a defesa dos serviços públicos: saúde, educação, segurança social e outros.