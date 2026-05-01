Coimbra

Desfile do 1.º de Maio em Coimbra a partir das 15H00

01 de maio de 2026 às 12 h27
Todos os anos se celebra o Dia do Trabalhador com um desfile com destino à Praça 8 de Maio | Foto: Ana Catarina Ferreira/Arquivo
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A União dos Sindicatos de Coimbra (USC/CGTP-IN) é a principal organizadora, entre um conjunto de estruturas sindicais,  do desfile do Dia do Trabalhador  que tem início às 15H00 de hoje na Praça da República. A marcha terá como destino a Praça 8 de Maio, local onde terão lugar as intervenções sindicais, bem como animação musical a cargo do coro Mulheres da Fábrica. Antecedendo o desfile – como vem acontecendo em anos anteriores – há um momento de confraternização, que é a Sopa do Trabalhador no espaço do Jardim da Sereia.

Na Figueira da Foz, a União dos Sindicatos local está a organizar o 1.º de Maio com atividades culturais e desportivas, desde as 10H00, com intervenção sindical às 14H45 no Jardim Municipal da cidade.

A USC afirma que “o 1.º de Maio é uma data que merece celebração, mas que, mais do que isso será um novo momento de afirmação dos trabalhadores e das suas justas reivindicações”, considerando que “o pacote laboral que o Governo insiste em fazer aprovar é inaceitável” e que é necessário fazer a defesa dos serviços públicos: saúde, educação, segurança social e outros.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de maio

Benção de quatro novos veículos no 122º aniversário dos Bombeiros da Lousã
01 de maio

Desfile do 1.º de Maio em Coimbra a partir das 15H00
01 de maio

Relação mantém condenação de João Rogério Silva por dano com violência
01 de maio

Gasóleo sobe 10 cêntimos e gasolina 6,5 cêntimos na próxima semana

Coimbra

Desfile do 1.º de Maio em Coimbra a partir das 15H00

Cerimónia de abertura do Rali de Portugal leva a condicionamentos de trânsito e estacionamento

“Coimbra não é capital da insegurança”