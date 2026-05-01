Cerimónia de abertura do Rali de Portugal leva a condicionamentos de trânsito e estacionamento

A realização da cerimónia oficial do Rali de Portugal, agendada para o próximo dia 7 de maio, implica a condicionamentos no trânsito e estacionamento junto à Avenida de Conímbriga, em Santa Clara. Esses condicionamentos já começaram hoje e prolongam-se até dia 8 de maio.

De acordo com nota enviada pelo município, “as alterações resultam das necessidades logísticas associadas à montagem e desmontagem das estruturas do evento, bem como da presença das equipas e viaturas da competição, concentrando-se na Avenida de Conímbriga, Praça das Cortes, Rua Luís António Verney e Praça da Canção”.

Desta modo, “o estacionamento na Praça das Cortes encontra-se encerrado desde as 00H00 do dia 1 de maio, inicialmente devido à Corrida da Mulher de Coimbra, que se realiza amanhã (2 de maio), mantendo-se esta interdição até ao dia 8 de maio.

Já a partir de 3 de maio (domingo), a supressão de estacionamento abrange toda a área da Praça das Cortes. No dia 5 de maio, a restrição estende-se à Avenida de Conímbriga, entre a Praça das Cortes e a Rua Luís António Verney, mantendo-se as limitações anteriores.

No dia 6 de maio, a supressão de estacionamento prolonga-se até à rotunda do Fórum Coimbra, permitindo o estacionamento dos camiões que transportam os carros de competição, mantendo-se todas as interdições previamente estabelecidas.

Circulação com restrições progressivas

Já sobre a circulação automóvel passa a estar condicionada na Avenida de Conímbriga, a partir do dia 4 de maio, sendo permitida apenas no sentido SMTUC – Avenida João das Regras, ficando cortado o sentido Ponte de Santa Clara – SMTUC.

No dia 6 de maio, a partir das 14H00, a Avenida de Conímbriga será totalmente cortada ao trânsito no troço entre a Avenida João das Regras e a Rua Luís António Verney.

No dia 7 de maio, mantém-se o conjunto de restrições, sendo ainda interrompida a circulação na Rua Luís António Verney, entre o estacionamento da Escola Silva e a Avenida de Conímbriga, assegurando-se o acesso ao Estádio Universitário e à Faculdade de Desporto.

A reabertura ao trânsito na Avenida de Conímbriga está prevista para as 18h00 do dia 8 de maio, momento em que termina igualmente a supressão dos lugares de estacionamento associados à realização da iniciativa.

Durante este período, não será possível utilizar o Parque de Estacionamento da Praça das Cortes nem as zonas de estacionamento na Avenida de Conímbriga, recomendando-se como alternativa o Parque Verde do Mondego.