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Nacionais de Clubes de atletismo confirmados de 26 a 28 de junho

01 de maio de 2026 às 11 h45
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Agora é uma certeza. A Federação Portuguesa de Atletismo e a Câmara Municipal de Coimbra acertaram ontem a realização da 88.ª edição dos Campeonatos Nacionais de Clubes da 1.ª, 2.ª e 3.ª Divisões em Coimbra, no último fim de semana de junho (dias 26 a e 28).
Vinte e sete anos depois, o Calhabé volta a receber o Campeonato Nacional de Clubes. A única vez que tinha acolhido a competição foi a 26 e 27 de junho de 1999.
Em 2024 realizaram-se os Campeonatos Nacionais de Seniores (individuais) e, no ano passado, os de sub-23.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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