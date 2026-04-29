Câmara prepara acordo com Ikea para reflorestar Serra da Lousã

A Câmara da Lousã está a preparar um projeto com a multinacional de mobiliário Ikea para custear a reflorestação da Serra da Lousã, afetada por um grande incêndio em 2025, revelou o presidente da autarquia.

“Estamos à espera de ultimar pormenores, mas a ideia é fazer a reflorestação em áreas que arderam nos incêndios de 2025”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara da Lousã, Victor Carvalho (PSD).

Segundo aquele responsável, ainda não há um horizonte temporal para a materialização do projeto, mas há “um compromisso e uma vontade clara” da Ikea em realizar o investimento na reflorestação da Serra da Lousã.

“Estamos aqui com parceiros, com comunidades de baldios locais, podendo ser uma proposta de arrendamento, mas ainda não está fechado”, afirmou Victor Carvalho, referindo que a comunidade de baldios de Vilarinho deverá ser uma das entidades apoiadas, depois de terem ardido mais de mil hectares naquela zona do concelho.

Segundo Victor Carvalho, o município identificou áreas a reflorestar, mas todo o investimento será da Ikea, que estará acima de um milhão de euros, num projeto de responsabilidade ambiental por parte da multinacional sueca produtora de mobiliário.

A reflorestação deverá ser feita com pinheiro-bravo, mas também com “algumas espécies autóctones”, estando previsto que ocupe, sobretudo, áreas de baldios da Serra da Lousã.

“É uma forma de podermos ajudar as comunidades e de terem mais algum rendimento. Canalizei todo este esforço para as comunidades dos baldios”, disse Victor Carvalho.