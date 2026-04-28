LousãRegião Metropolitana de Coimbra

ARCIL celebra 25 de Abril com videoclip musical que defende os valores da liberdade (com vídeo)

28 de abril de 2026 às 11 h20
Para além dos músicos/utentes da ARCIL, videoclip contou com a participação do Coro Lausus-Lousã | DR
Emanuel Pereira
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Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A ARCIL-Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã assinalou, em 2026, o Dia da Liberdade com a divulgação de um videoclip musical que presta tributo “aos valores da liberdade, da democracia e da participação cívica, pilares fundamentais da sua missão institucional”, revelou a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) lousanense.
A celebração do 25 de Abril ficou marcada “pela criação de um vídeo inspirador protagonizado pelos utentes da ARCIL, constituindo uma sentida homenagem à Revolução dos Cravos e um testemunho do poder transformador da música e da colaboração”.
O vídeo, gravado com o envolvimento, dedicação e empenho dos músicos da ARCIL, apresenta a interpretação do tema “Vejam Bem”, de José Afonso, e conta com a colaboração especial do Coro Lausus – Lousã. Este encontro artístico, enaltece a ARCIL, “reforça o papel da cultura enquanto espaço privilegiado de encontro, expressão e inclusão, refletindo uma construção coletiva onde cada nota, cada voz e cada batida resultam do contributo conjunto de utentes e músicos da instituição”.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

 

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