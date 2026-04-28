ARCIL celebra 25 de Abril com videoclip musical que defende os valores da liberdade (com vídeo)

A ARCIL-Associação para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã assinalou, em 2026, o Dia da Liberdade com a divulgação de um videoclip musical que presta tributo “aos valores da liberdade, da democracia e da participação cívica, pilares fundamentais da sua missão institucional”, revelou a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) lousanense.

A celebração do 25 de Abril ficou marcada “pela criação de um vídeo inspirador protagonizado pelos utentes da ARCIL, constituindo uma sentida homenagem à Revolução dos Cravos e um testemunho do poder transformador da música e da colaboração”.

O vídeo, gravado com o envolvimento, dedicação e empenho dos músicos da ARCIL, apresenta a interpretação do tema “Vejam Bem”, de José Afonso, e conta com a colaboração especial do Coro Lausus – Lousã. Este encontro artístico, enaltece a ARCIL, “reforça o papel da cultura enquanto espaço privilegiado de encontro, expressão e inclusão, refletindo uma construção coletiva onde cada nota, cada voz e cada batida resultam do contributo conjunto de utentes e músicos da instituição”.

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