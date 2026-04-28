Ana Abrunhosa quer gestão partilhada da Mata do Choupal com o ICNF (com vídeo)

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Câmara de Coimbra pretende ter gestão partilhada da Mata do Choupal com o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, afirmou Ana Abrunhosa, há momentos durante a apresentação do projeto Vigilante da Natureza Pioneiro, promovido pelo próprio ICNF.

“A câmara propôs ao ministério que haja uma gestão partilhada em que o município possa trabalhar em estreita colaboração com o ICNF. O valor que o Choupal tem para Coimbra merece isso”

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