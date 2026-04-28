Futsal: São João mantém-se na luta pela manutenção na 2ª Divisão

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

O empate caseiro do São João (2-2), frente ao líder, Burinhosa, a par da vitória do Modicus nos Açores, em casa da CP Livramento, mantém tudo em aberto para uma ponta final “quente” na luta pela permanência no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

Estes foram os dois únicos jogos da fase de manutenção/descida, no fim de semana de 25 e 26 de abril – e, curiosamente, envolveram três das equipas diretamente interessadas neste sprint final.

Ainda assim, para a equipa de Coimbra acaba por ser um ponto ganho, no confronto direto com os açorianos (o São João é penúltimo, com 11 pontos e a CP Livramento antepenúltimo, com 13 pontos mas mais um jogo).

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