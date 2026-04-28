Coimbra

Bombeiros e PSP resgatam cão e gato

28 de abril de 2026 às 11 h33
Gato está no topo de uma árvore. Já o cão era vítima de maus tratos | Fotografia: DR
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra e voluntários da associação “Os Patudos-Resgate e Proteção Animal”, com sede em Condeixa-a-Nova, resgataram, na segunda-feira, um cão vítima de maus tratos.

Segundo uma publicação da associação nas redes sociais, “à chegada ao abrigo, o animal apresentava sinais de medo intenso e desconfiança, indícios compatíveis com situações prolongadas de negligência”. Segundo Os Patudos, “tratava-se de um cenário difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Um cão, com um corpo reduzido praticamente a um esqueleto apelidado no local de “cão raio-x”.

“Durante anos, viveu sem condições, sem dignidade, sem contacto com pessoas, onde a alimentação, água e cama foram sendo descuidadas até chegar ao ponto em que o encontrámos”, acrescenta a associação.

Graças à rápida intervenção dos agentes Pedro Santos e Rui Manso, o animal foi entregue aos Patudos.

Já os Bombeiros Voluntários de Brasfemes resgataram, na semana passada, um gato do topo de um pinheiro, em Vilarinho, no concelho de Coimbra. De acordo com uma nota da corporação nas redes sociais, “um gato chamado Ari decidiu aventurar-se… até ao topo de um pinheiro com cerca de 15 metros de altura. O problema? Subir foi fácil, descer nem por isso”, explica.

Segundo os BVB, “foi necessário recorrer a técnicas de arborismo para garantir um resgate seguro. Com cuidado, paciência e trabalho de equipa, conseguimos trazer o Ari de volta ao chão, são e salvo”.

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