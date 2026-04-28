Quatro restaurantes servem o Festival das Francesinhas

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

O Festival de Francesinhas está de regresso ao Parque Manuel Braga entre 30 de Abril e 10 de maio e será servido por quatro restaurantes. A 5.ª edição terá três restaurantes do Porto e um de Coimbra. Do Porto estará presente a Santa Francesinha, Alicantina e Alfândega Douro, o restaurante que de Coimbra que irá marcar presença é a Cufra Grill (The Murphy’s Irish Pub).

A apresentação do certame decorreu esta manhã na sede da União de Freguesias de Coimbra, entidade promotora do evento, e contou com a presença de elementos da organização e representantes dos restaurantes aderentes.

A francesinha tradicional tem o preço de 12 euros em todos os restaurantes, a francesinha em forno a lenha custa entre 14/15 euros e a francesinha vegetariana custa 13 euros. O horário de funcionamento do certame é das 12H00 às 15H00 e das 19H00 às 22H30. A entrada é livre.

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