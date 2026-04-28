AveiroRegião Centro

Câmara de Águeda termina 2025 com resultado líquido de um milhão de euros

28 de abril de 2026 às 14 h00
Relatório de Gestão e Prestação de Contas, aprovado por unanimidade pelo executivo na quinta-feira | Fotografia: Câmara de Águeda
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

A Câmara Municipal de Águeda encerrou 2025 com um resultado líquido positivo superior a um milhão de euros, segundo dados do Relatório de Gestão e Prestação de Contas divulgado hoje pela câmara, numa nota de imprensa.

Os dados financeiros do Relatório de Gestão e Prestação de Contas, aprovado por unanimidade pelo executivo na quinta-feira, revelam também um endividamento bancário de 33 mil euros e um prazo médio de pagamento a fornecedores de 14 dias.

A autarquia mantém uma capacidade de endividamento disponível de 16,8 milhões de euros, segundo a mesma nota, que refere que o Município abdicou de receita de IRS e aplicou a taxa mínima de IMI.

 

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

 

O investimento municipal registou um aumento de 5,9 milhões de euros em comparação com o ano anterior, sendo aplicado em pavimentações, obras nas freguesias e requalificação de edifícios escolares.

Na apresentação do documento, o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, citado na nota, apontou a falta de mão-de-obra qualificada como um entrave na execução de algumas empreitadas.

Segundo o relatório, a execução orçamental atingiu os 72,69% na receita e os 73,05% na despesa, com um aumento dos custos com bens e serviços, justificado pela subida de preços e pela descentralização de competências na área da saúde.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de abril

Instituto Miguel Torga promove formações nos 19 municípios da Região de Coimbra
28 de abril

Mau Tempo: Presidente da CCDR do Centro surpreendido “com nível de fraude excessivo” nas candidaturas
28 de abril

Canal do Mondego restabelecido na quinta-feira
28 de abril

Meditação como ferramenta de apoio a doentes e cuidadores é tema de conferência

Aveiro

Câmara de Ílhavo sensibiliza deputados para ampliar zona industrial

Câmara de Águeda termina 2025 com resultado líquido de um milhão de euros

IP investe dois milhões de euros em instalações na Estação de Aveiro

Região Centro

Mau Tempo: Presidente da CCDR do Centro surpreendido “com nível de fraude excessivo” nas candidaturas

Câmara de Ílhavo sensibiliza deputados para ampliar zona industrial

Câmara de Águeda termina 2025 com resultado líquido de um milhão de euros