Câmara de Águeda termina 2025 com resultado líquido de um milhão de euros

A Câmara Municipal de Águeda encerrou 2025 com um resultado líquido positivo superior a um milhão de euros, segundo dados do Relatório de Gestão e Prestação de Contas divulgado hoje pela câmara, numa nota de imprensa.

Os dados financeiros do Relatório de Gestão e Prestação de Contas, aprovado por unanimidade pelo executivo na quinta-feira, revelam também um endividamento bancário de 33 mil euros e um prazo médio de pagamento a fornecedores de 14 dias.

A autarquia mantém uma capacidade de endividamento disponível de 16,8 milhões de euros, segundo a mesma nota, que refere que o Município abdicou de receita de IRS e aplicou a taxa mínima de IMI.

O investimento municipal registou um aumento de 5,9 milhões de euros em comparação com o ano anterior, sendo aplicado em pavimentações, obras nas freguesias e requalificação de edifícios escolares.

Na apresentação do documento, o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, citado na nota, apontou a falta de mão-de-obra qualificada como um entrave na execução de algumas empreitadas.

Segundo o relatório, a execução orçamental atingiu os 72,69% na receita e os 73,05% na despesa, com um aumento dos custos com bens e serviços, justificado pela subida de preços e pela descentralização de competências na área da saúde.