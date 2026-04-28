Câmara de Ílhavo sensibiliza deputados para ampliar zona industrial

O presidente da Câmara de Ílhavo, Rui Dias, expôs na segunda-feira aos deputados do PSD a necessidade de ampliar a zona industrial da Mota, de acordo com um comunicado do grupo parlamentar social-democrata.

Segundo uma nota da autarquia, a necessidade de ampliar a zona industrial visa evitar o bloqueio ao desenvolvimento económico do concelho, havendo vários pedidos de terrenos de empresas que se pretendem fixar naquela zona industrial, que confina com a mata nacional das dunas da Gafanha.

A intenção de ampliar a zona industrial, próxima do Porto de Aveiro, foi transmitida na segunda-feira pelo presidente da autarquia, Rui Dias, eleito pelo PSD, durante uma visita dos deputados sociais-democratas eleitos pelo círculo de Aveiro ao Município.

A zona industrial possui 82 lotes totalmente ocupados e a expansão está limitada por normas que envolvem a mata nacional circundante.

O autarca pediu a intervenção dos parlamentares para ultrapassar o que designou como “obstáculos burocráticos” que impedem o crescimento daquela área industrial.

Segundo a nota da autarquia, a reunião abordou também outros temas como o projeto da via circular panorâmica entre Aveiro e Ílhavo, bem como a transferência de competências em matérias da frente marítima e da Ria, “que capacitem novos desafios turísticos e comerciais”, relançando a ideia da concretização da marina na Barra e a gestão do Forte.

Outra prioridade municipal apresentada aos deputados social-democratas foi a promoção da ligação ferroviária a Espanha para servir o porto de Aveiro.

O coordenador dos deputados do PSD/Aveiro, Paulo Cavaleiro, garantiu disponibilidade para levar as questões apresentadas à Assembleia da República.