Barulho de “explosão” na Figueira da Foz esteve relacionado com missão de um F-16 da Força Aérea

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

A Força Aérea informou que os relatos de um estrondo audível no dia de ontem na Figueira da Foz, estiveram relacionados com a realização de uma missão operacional de um F-16M, no âmbito da defesa aérea, em que houve necessidade de ultrapassar a barreira do som.

“O exercício realizou-se ontem às 12H30. Este tipo de atividade é essencial para garantir a prontidão e eficácia dos meios nacionais na salvaguarda do espaço aéreo, estando a todo o momento assegurado o controlo da situação/atividade”, acrescentou a Força Aérea.

A entidade explica que “em determinadas condições atmosféricas, nomeadamente inversões térmicas ou variações de densidade do ar, pode verificar-se uma maior propagação das ondas de choque, tornando o fenómeno mais audível e abrangente que o expectável à superfície”.

A Força Aérea reitera que “não existiu qualquer situação de perigo para a população, tratando-se de uma ocorrência pontual decorrente de operações essenciais à segurança e defesa nacional”.

“A Instituição mantém o seu compromisso permanente com a defesa do espaço aéreo nacional e a segurança dos cidadãos”, diz a nota.