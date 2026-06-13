SIRL assinala amanhã o centenário

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Programa comemorativo da coletividade de Lares inclui concerto e sessão solene.

A Sociedade Instrução e Recreio de Lares (SIRL) assinala amanhã 100 anos de atividade com um concerto da sua filarmónica e a sessão solene de aniversário. O programa tem início às 16H00.

Esta coletividade da freguesia de Vila Verde, no concelho da Figueira da Foz, foi constituída há um século na pequena povoação de Lares, hoje com grande relevância no país, pois é ali onde está instalada uma das quatro centrais termoelétricas de ciclo combinado do país.

Um século de atividade para uma coletividade, nos dias que correm, é um grande feito. Enorme é também o prestígio da banda filarmónica da SIRL, igualmente centenária. A direção da SIRL faz jus à grandeza da história da associação com um programa comemorativo à altura da efeméride.

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