Época balnear começa hoje

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A época balnear, no concelho da Figueira da Foz, começa hoje e estende-se até 13 de setembro. A nova temporada arranca com 53 nadadores-salvadores e três coordenadores contratados pelo município.

Os nadadores-salvadores, apoiados por quatro motos-quatro, asseguram vigilância das praias de Quiaios, Murtinheira, Cabo Mondego, Tamargueira, Buarcos, Relógio, Forte, Cabedelinho, Cabedelo, Hospital, Cova, Costa Lavos e Leirosa.

Na Figueira da Foz existe uma escola municipal que forma nadadores-salvadores aquela cidade e em várias regiões do país.

Ao longo da sua extensa costa, a Figueira da Foz tem a Bandeira Azul hasteada em 10 praias, sendo o concelho com o maior número da Região Centro – Quiaios, Murtinheira, Cabo Mondego, Tamargueira, Buarcos, Figueira da Foz – Relógio, Cabedelo, Cova-Gala, Costa de Lavos e Leirosa.

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