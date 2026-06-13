Filipe Albuquerque arranca em quinto nas 24h de Le Mans

Filipe Albuquerque, piloto conimbricense, realiza entre hoje e amanhã as 24h de Le Mans, uma das mais míticas provas de resistência da modalidade

O piloto conimbricense Filipe Albuquerque garantiu a 5.ª posição de partida para as míticas 24 Horas de Le Mans (que se realiza hoje), ao conquistar o quinto lugar da grelha na ‘Hyper Pole 2’ realizada no traçado da Le Sarthe ao final da tarde de quinta-feira.

Ao volante do Cadillac da Wayne Taylor Racing, o piloto demonstrou a sua rapidez e consistência numa das sessões de qualificação mais competitivas das últimas edições, posicionando-se firmemente entre os pilotos mais rápidos.

Albuquerque partilha a condução do Cadillac com os irmãos norte-americanos Ricky e Jordan Taylor. No entender do piloto, “a forte sintonia entre os três pilotos e o excelente trabalho de preparação da equipa técnica revelaram-se cruciais para extrair o máximo rendimento do carro deixando a estrutura da Wayne Taylor Racing muito otimista para a corrida”.

“Estamos satisfeitos com o resultado, mas cientes que se tivéssemos optado por pneus macios em vez de intermédios o desfecho teria sido outro. Mas não vale a pena chorar no leite derramado. Mesmo assim, o quinto lugar é um bom resultado, até porque a posição na grelha, para uma corrida com esta dimensão, tem pouco impacto no resultado final”, começou por referir.

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