Brasil: Mercado e cafés da Praça são estádios do ambicionado “hexa”

O Mercado D. Pedro V e alguns cafés da Praça da República, como o Tropical e o Stadium Food’n Burger, preparam-se para ser os estádios dos brasileiros, em Coimbra, durante o Mundial de Futebol 2026.

O futebol é uma das grandes paixões do Brasil e quando se fala em Mundial o país entra automaticamente em festa. As cinco provas ganhas fazem da Seleção Brasileira a mais titulada, mas desde 2002 (último Mundial ganho) que existe um sonho: o chamado “hexa”.

Uma ambição que será também vivida no distrito de Coimbra e mais concretamente na cidade dos estudantes.

De acordo com a AIMA: Agência para a Integração Migrações e Asilo, são cerca de 3.800 brasileiros que residem na cidade e mais de sete mil que estão no distrito, sendo assim a maior comunidade estrangeira presente na região.

Para este momento, e de modo a juntar o máximo de brasileiros, estão duas associações, sem fins lucrativos, a trabalhar no sentido de criarem um ambiente canarinho em vários locais da cidade de Coimbra.

Musica, comida típica brasileira e futebol

A Casa do Brasil de Coimbra, associação com dois anos, que tem como objetivo a integração e o acolhimento dos imigrantes na cidade, prepara-se para dinamizar no Mercado D. Pedro V, eventos nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, com música e comida típica brasileira.

| Mais informações na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS