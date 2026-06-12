Figueira da Fozopiniao

Deve voltar a ser criada uma entidade de turismo municipal?

12 de junho de 2026 às 10 h15
João Pedrosa Russo
Autor
João Pedrosa Russo

Não há necessidade criar uma entidade de turismo municipal! A sua eventual criação, para além de desnecessária, provocaria despesa não produtiva e era um foco de protagonismo desnecessário.
Há muito que os municípios transferiram as competências relacionadas com o turismo e promoção turística para entidades intermunicipais, nomeadamente no que a nós diz respeito, para o Turismo Centro Portugal.

É através desta instituição que se define e promove o plano regional de turismo, que se assegura a promoção dos produtos e recursos turísticos, que se recorre a financiamentos, que se gere e se implementam programas diversos e que se definem os eventos âncora para a região.

Isto não impede, naturalmente, que os municípios não só colaborem com esta instituição, como podem criar programas próprios na área turística no seu território. No município da Figueira da Foz, pode-se coordenar a promoção turística (que pode incluir a cultura), com apoio de um departamento municipal ou uma divisão, articulada por um vereador.

Para além das inúmeras competências dos órgãos municipais, a autarquia pode e deve valorizar os nossos recursos naturais e culturais, valorizando as especificidades de cada freguesia, pois o turismo não se faz só na cidade. O convento de Seiça é um exemplo positivo, mas outros espaços há que merecem atenção, como os campos do Baixo Mondego, a Serra da Boa Viagem e em especial a Morraceira, cuja rota das salinas está praticamente abandonada e constitui uma das rotas ambientais mais ricas da região centro.

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