Feira do Livro de Coimbra regressa ao parque Manuel Braga

A Feira do Livro de Coimbra regressa este ano – de 19 a 28 de junho – ao Parque Manuel Braga, deixando em definitivo a Praça do Comércio, onde teve lugar nos últimos anos.

A 47.ª edição do certame realiza-se à beira rio por decisão da Câmara Municipal, a quem cabe a organização.

A vereadora da Cultura, Margarida Mendes Silva, sublinha que “é uma forma de dar vida a este espaço que eu sinto que é esquecido pelos munícipes, mesmo com os equipamentos que existem”.

Aautarca referia-se, na apresentação de ontem, à estação elevatória da empresa Águas de Coimbra, a respetiva Biblioteca Carlos Fiolhais e a esplanada/varanda sobre o rio onde, aliás, vão realizar-se “sunsets poéticos” em todos os dias de realização da feira.

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