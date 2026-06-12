Coimbra

Feira do Livro de Coimbra regressa ao parque Manuel Braga

12 de junho de 2026 às 11 h40
Apresentação do certame teve ontem lugar no coreto do parque da cidade. Foto: Pedro Filipe Ramos
António Rosado
Autor
António Rosado

Jornalista - Editor da secção Coimbra Jornalista desde 1989, exerce no DIÁRIO AS BEIRAS há 22 anos. Foi...

A Feira do Livro de Coimbra regressa este ano – de 19 a 28 de junho – ao Parque Manuel Braga, deixando em definitivo a Praça do Comércio, onde teve lugar nos últimos anos.
A 47.ª edição do certame realiza-se à beira rio por decisão da Câmara Municipal, a quem cabe a organização.
A vereadora da Cultura, Margarida Mendes Silva, sublinha que “é uma forma de dar vida a este espaço que eu sinto que é esquecido pelos munícipes, mesmo com os equipamentos que existem”.
Aautarca referia-se, na apresentação de ontem, à estação elevatória da empresa Águas de Coimbra, a respetiva Biblioteca Carlos Fiolhais e a esplanada/varanda sobre o rio onde, aliás, vão realizar-se “sunsets poéticos” em todos os dias de realização da feira.

Ler mais na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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