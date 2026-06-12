Câmara deixa de assegurar iluminação de Natal

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Santana Lopes já havia dito em março que era um “gasto excessivo”.

O Município da Figueira da Foz vai deixar de suportar a iluminação de Natal, anunciou ontem o presidente da câmara.

“Não vamos fazer concurso rigorosamente nenhum para a iluminação de Natal. Podemos pôr uma árvore de Natal, feita por nós, município. As pessoas hão de habituar-se”, disse Santana Lopes, falando na reunião de câmara.

No ano passado, o município gastou 343 mil euros na iluminação da Natal instalada na zona urbana e outros 77 mil euros foram transferidos para as juntas de freguesia rurais, para serem investidos na iluminação decorativa.

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