Museu Nacional Machado de Castro reabre faseadamente após o verão

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) vai reabrir ao público, de forma faseada, depois do verão, depois de concluída a empreitada que está a decorrer.

O espaço museológico, localizado na Alta de Coimbra, está encerrado desde fevereiro, na sequência das obras de requalificação, que se iniciaram em 2025. Além desses trabalhos, o museu sofreu também danos provocados pelas tempestades que afetaram a região de Coimbra no inverno.

Em fevereiro, após a visita da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, a diretora do MNMC, Sandra Saldanha, revelou aos jornalistas que o espaço estaria “totalmente encerrado para a conclusão das obras” até junho. A empreitada previa a revisão e conservação dos espaços e das instalações técnicas do edifício.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS