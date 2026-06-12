Município rescinde contrato da construção da Unidade de Saúde de Tavarede

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Município da Figueira da Foz vai rescindir o contrato com o empreiteiro que ganhou o concurso para a construção da futura Unidade de Saúde de Tavarede, anunciou ontem Santana Lopes.

“Estamos a preparar a rescisão do contrato. A obra já devia ter começado”, avançou o presidente da Câmara da Figueira da Foz.

“O Centro de Saúde de Tavarede é algo que me causa preocupação, por causa do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, afirmou. O prazo para a execução de obras financiadas por aquele instrumento financeiro da União Europeia termina este ano.

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