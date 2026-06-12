Figueira da Foz

Município rescinde contrato da construção da Unidade de Saúde de Tavarede

12 de junho de 2026 às 09 h00
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

O Município da Figueira da Foz vai rescindir o contrato com o empreiteiro que ganhou o concurso para a construção da futura Unidade de Saúde de Tavarede, anunciou ontem Santana Lopes.

“Estamos a preparar a rescisão do contrato. A obra já devia ter começado”, avançou o presidente da Câmara da Figueira da Foz.

“O Centro de Saúde de Tavarede é algo que me causa preocupação, por causa do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, afirmou. O prazo para a execução de obras financiadas por aquele instrumento financeiro da União Europeia termina este ano.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de junho

O homem que preferiu Coimbra ao Real Madrid
12 de junho

Município rescinde contrato da construção da Unidade de Saúde de Tavarede
12 de junho

Câmara deixa de assegurar iluminação de Natal
12 de junho

Homens e máquinas

Figueira da Foz

Município rescinde contrato da construção da Unidade de Saúde de Tavarede

Câmara deixa de assegurar iluminação de Natal

Cooperativa de eletricidade em fase de adesão