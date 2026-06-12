Espetáculo “Corre, Bebé!” apresenta reflexão sobre parentalidade trans no TAGV
“Corre, Bebé!” sobe ao palco do TAGV amanhã, numa reflexão poética sobre parentalidade num cenário pós-apocalíptico, com criação de Ary Zara e Gaya de Medeiros
O espetáculo “Corre, Bebé!” estreia amanhã, às 19H30, no auditório do TAGV, propondo uma “reflexão sensível e poética sobre os desafios da parentalidade em tempos de incerteza”. Criado por Ary Zara e Gaya de Medeiros, o trabalho transporta o público para um cenário pós-apocalíptico onde um casal de pessoas trans questiona o significado de trazer uma nova vida ao mundo.
A peça aborda temas como expectativas, inseguranças e dilemas contemporâneos, desenhando um retrato íntimo dos receios que acompanham o desenvolvimento de uma criança num futuro instável. “Quantas pessoas cabem nesse futuro?” é uma das questões centrais que atravessam esta criação.
Ary Zara, com um percurso consolidado no cinema, teatro e programação cultural, destaca-se internacionalmente com a curta-metragem “Um Caroço de Abacate”, que conquistou mais de 90 seleções e 20 prémios, além de integrar a shortlist da 96.ª edição dos Óscares.
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