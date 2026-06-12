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Espetáculo “Corre, Bebé!” apresenta reflexão sobre parentalidade trans no TAGV

12 de junho de 2026 às 09 h58
Peça inclui nudez parcial e aborda temas sensíveis como suicídio, aborto e complicações gestacionais | Fotografia: Filipe Ferreira/TNDMII
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

“Corre, Bebé!” sobe ao palco do TAGV amanhã, numa reflexão poética sobre parentalidade num cenário pós-apocalíptico, com criação de Ary Zara e Gaya de Medeiros

O espetáculo “Corre, Bebé!” estreia amanhã, às 19H30, no auditório do TAGV, propondo uma “reflexão sensível e poética sobre os desafios da parentalidade em tempos de incerteza”. Criado por Ary Zara e Gaya de Medeiros, o trabalho transporta o público para um cenário pós-apocalíptico onde um casal de pessoas trans questiona o significado de trazer uma nova vida ao mundo.

A peça aborda temas como expectativas, inseguranças e dilemas contemporâneos, desenhando um retrato íntimo dos receios que acompanham o desenvolvimento de uma criança num futuro instável. “Quantas pessoas cabem nesse futuro?” é uma das questões centrais que atravessam esta criação.

Ary Zara, com um percurso consolidado no cinema, teatro e programação cultural, destaca-se internacionalmente com a curta-metragem “Um Caroço de Abacate”, que conquistou mais de 90 seleções e 20 prémios, além de integrar a shortlist da 96.ª edição dos Óscares.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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