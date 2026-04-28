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Ciclismo: Cantanhede e Penacova com campeões na pista
Ciclistas de Cantanhede dominaram em Alpiarça | Foto: FPC
A Pista de Alpiarça recebeu, a 25 de abril, a terceira etapa da Taça de Portugal da disciplina, assinalando a estreia da competição fora do Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia.
A jornada voltou a evidenciar o domínio da formação do Cantanhede Cycling/Vesam, sobretudo através dos cadetes Bruno Nogueira, campeão nacional de todas as disciplinas em prova, e Carolina Bernardo, vencedora na prova de Quilómetro.
Na categoria de juniores femininos, Laura Simões (Korpo Activo / Penacova) esteve em plano de evidência, ao vencer o Scratch e o Quilómetro, reforçando a liderança nos rankings dessas disciplinas e mantendo também uma posição sólida na Corrida por Pontos.
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