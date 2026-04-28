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Ciclismo: Cantanhede e Penacova com campeões na pista

28 de abril de 2026 às 11 h36
Ciclistas de Cantanhede dominaram em Alpiarça | Foto: FPC
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

A Pista de Alpiarça recebeu, a 25 de abril, a terceira etapa da Taça de Portugal da disciplina, assinalando a estreia da competição fora do Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia.

A jornada voltou a evidenciar o domínio da formação do Cantanhede Cycling/Vesam, sobretudo através dos cadetes Bruno Nogueira, campeão nacional de todas as disciplinas em prova, e Carolina Bernardo, vencedora na prova de Quilómetro.

Na categoria de juniores femininos, Laura Simões (Korpo Activo / Penacova) esteve em plano de evidência, ao vencer o Scratch e o Quilómetro, reforçando a liderança nos rankings dessas disciplinas e mantendo também uma posição sólida na Corrida por Pontos.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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