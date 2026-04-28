Coimbra

Fundação Vieira da Silva assume curadoria do Centro de Arte Contemporânea

28 de abril de 2026 às 11 h17
Parceria foi ontem celebrada | Fotografia: CMC
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Começou uma nova era no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra (CACC). Nos próximos dois anos, a curadoria deste espaço cultural da cidade estará a cargo da Fundação Arpaz Szenes – Vieira da Silva.

Em 2026 e 2027, o espaço receberá um ciclo de quatro exposições de obras provenientes da fundação, da Coleção de Arte Contemporânea do Estado depositada no CACC, da Coleção de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Coimbra e de coleções particular.

Esta nova parceria resulta de uma aquisição de serviços do município de cerca de 20 mil euros (mais IVA).

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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