Fundação Vieira da Silva assume curadoria do Centro de Arte Contemporânea

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Começou uma nova era no Centro de Arte Contemporânea de Coimbra (CACC). Nos próximos dois anos, a curadoria deste espaço cultural da cidade estará a cargo da Fundação Arpaz Szenes – Vieira da Silva.

Em 2026 e 2027, o espaço receberá um ciclo de quatro exposições de obras provenientes da fundação, da Coleção de Arte Contemporânea do Estado depositada no CACC, da Coleção de Arte Contemporânea da Câmara Municipal de Coimbra e de coleções particular.

Esta nova parceria resulta de uma aquisição de serviços do município de cerca de 20 mil euros (mais IVA).

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