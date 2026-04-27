Solar dos Neiva em Ançã doado à Câmara de Cantanhede para fins culturais

O Solar dos Neiva, uma imponente casa brasonada da freguesia de Ançã, foi doado à Câmara Municipal de Cantanhede, para acolher a futura Casa da Cultura Manuela Reis Camelo, revelou hoje a autarquia.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal de Cantanhede informou que a doação, por parte de Maria Manuela Braga e Reis Camelo Monteiro, foi formalizada no último sábado.

“Constitui um gesto de rara generosidade e elevado sentido cívico”, considerou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

Nos termos do contrato de doação, este imóvel do século XIX irá acolher a futura Casa da Cultura Manuela Reis Camelo, cabendo ao Município de Cantanhede a responsabilidade de promover “uma programação regular e diversificada” nas áreas da literatura, música, teatro, exposições, conferências e valorização da história e tradições locais.

No âmbito do contrato de doação, a Câmara de Cantanhede (distrito de Coimbra) irá também assegurar a conservação permanente do edifício, “mantendo-o em bom estado e salvaguardando as suas características essenciais”.

Segundo Helena Teodósio, o Município de Cantanhede honrará integralmente o legado que lhe foi confiado, respeitando “escrupulosamente os termos definidos no contrato de doação e no respeito integral pelas condições estabelecidas quanto à propriedade”.

“Mais do que preservar o edifício, trata-se de construir um verdadeiro polo de cultura, memória e identidade, fiel ao espírito da doadora”, destacou.

A Junta de Freguesia de Ançã fez questão de assinalar o gesto benemérito da doadora do imóvel, atribuindo-lhe a distinção “Mérito Público de Excelência”.

“Este ato de generosidade transcende o presente, projetando-se no futuro como um legado duradouro, capaz de enriquecer a comunidade e de perpetuar o acesso à cultura, ao conhecimento e à partilha. É de enorme generosidade quem transforma o que é seu em algo de todos”, afirmou o presidente da Junta de Fregueisa, Cláudio Cardoso.