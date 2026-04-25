Sindicatos receberam ministra da Saúde em Penacova com críticas

Antes da cerimónia de inauguração da do renovado Centro de Saúde de Penacova (mais informação na página anterior), a ministra da Saúde, Ana Paulo Martins, foi recebida com protestos de três sindicatos.

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP), a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) – Intersindical Nacional e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP). O pacote laboral proposto pelo Governo, com medidas como o banco de horas, é visto como um “retrocesso”. Entre os pedidos efetuados à ministra destacam-se também o pagamento de retroativos entre janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2021 ou as reduzidas vagas na abertura de concurso para admissão de enfermeiros na ULS de Coimbra.

Interpelada pelo dirigente do SEP, Paulo Anacleto, antes da inauguração, a responsável comentou, após a situação após a visita ao requalificado centro de saúde. “Estamos a negociar o contrato coletivo de trabalho, mas não há reunião nenhuma em que este sindicato ou os outros, não nos tragam problemas que são sentidos nas diversas ULS. Foi isso que eu quis dizer ao dirigente sindical, que tinha muito gosto de o conhecer, mas estava aqui para outra coisa e, portanto, não fazia sentido fazer uma reunião ali . Temos um diálogo permanente com os sindicatos e vamos continuar a ter, porque é a única forma que temos de conseguir”, garantiu Ana Paula Martins.

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