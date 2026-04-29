Tiago Gonçalves vence Cross Trail Soure 1111

O atleta da Escola de Atletismo de Coimbra, Tiago Gonçalves, venceu, este domingo, o Mini Trail da 10.ª edição do Cross Trail Soure 111, sexta prova do Circuito de Trail Mini da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra (ADAC).

Foi o primeiro triunfo da temporada para o atleta de 26 anos, que voltou a percorrer os 14 km na companhia do seu colega de equipa, José Galvão, tal como aconteceu no Trilho dos Gatos, na semana anterior. A diferença, desta vez, é que Tiago Gonçalves não foi 3.º, mas sim vencedor, enquanto José Galvão repetiu o 2.º lugar.

A fechar o pódio esteve Jorge Albuquerque (UGAS Trail). Na quarta posição chegou Pedro Farias (TOCER), que completou o circuito e, com seis provas realizadas em dez, assumiu agora a liderança do campeonato — embora com mais uma prova disputada do que o anterior líder, João Novo (AC Tocha).

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