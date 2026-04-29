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Câmara de Penacova aprova moção do PS que defende intervenção urgente no Mondego

29 de abril de 2026 às 12 h14
Documento foi aprovada na terça-feira | Fotografia: DR
Agência Lusa
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Agência Lusa

A Câmara de Penacova aprovou na terça-feira, por unanimidade, uma moção do PS que defende uma intervenção urgente no Mondego, face ao “estado deplorável” das margens entre a Livraria do Mondego e o açude da Carvoeira.

A moção dos vereadores do PS propõe que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) seja instada a fazer uma intervenção urgente de “limpeza, desobstrução e requalificação do leito e margens” nas margens do rio Mondego.

No documento enviado à agência Lusa sublinha-se a importância de medidas de estabilização das margens, remoção de material lenhoso acumulado e recuperação da vegetação ribeirinha autóctone, defendendo-se também um plano de manutenção regular e preventiva das margens do Mondego no concelho de Penacova.

 

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A moção assinada pelos vereadores do PS defende também um calendário concreto e público das intervenções necessárias, num documento que deverá ser dado a conhecer ao Ministério do Ambiente e da Energia.

“O troço compreendido entre a Livraria do Mondego e o Açude da Carvoeira apresenta sinais evidentes de degradação, nomeadamente acumulação de detritos, presença de material lenhoso, instabilidade das margens e ausência de manutenção adequada da vegetação ribeirinha”.

Através do documento sublinha-se que as tempestades do início do ano agravaram a situação, considerando-se que o atual estado do rio representa “um risco acrescido para a segurança de pessoas e bens”, comprometendo também a valorização do concelho enquanto destino de turismo de natureza.

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