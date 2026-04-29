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Penacova vai contrair empréstimo de 1ME face a atrasos nos reembolsos do PRR

29 de abril de 2026 às 10 h14
“São pedidos de reembolso que não chegam e criam-nos dificuldades”, notou o autarca. | Fotografia: Arquivo
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A Câmara de Penacova vai contrair um empréstimo de curto prazo de um milhão de euros para fazer face aos atrasos nos pagamentos de reembolsos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No final de março, a Câmara de Penacova aprovou, com as abstenções dos vereadores do PS, avançar com a contratação de um empréstimo de curta duração de um milhão de euros para efeitos de tesouraria.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do município (PSD), Álvaro Coimbra, esclareceu que aquela autarquia decidiu avançar com um empréstimo por ter vários pedidos de pagamento de empreitadas financiadas pelo PRR “que não estão a ser pagos a tempo e horas”.

 

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“Estamos a pagar obras com o nosso dinheiro”, notou, referindo que aquela autarquia do interior do distrito de Coimbra decidiu avançar com o empréstimo para “precaver eventuais problemas de tesouraria”.

Álvaro Coimbra criticou as demoras no pagamento dos reembolsos do PRR, referindo que, só na área da saúde, a Câmara Municipal de Penacova ainda tem cerca de meio milhão de euros por receber e, na vertente da habitação, “o volume ainda é superior a esse”.

“São pedidos de reembolso que não chegam e criam-nos dificuldades”, notou o autarca.

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