Museu do Circo dinamiza terceira edição de festival de curtas sobre artes circenses

O Momo – Museu do Circo realiza de 22 a 24 de maio a terceira edição do festival de curtas Palari, dedicado a filmes de temática circense, revelou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O festival irá contar com a exibição de 15 filmes, incluindo quatro documentários, de 11 países diferentes, numa edição em que concorreram 337 obras de 68 países.

Entre 22 e 23 de maio, as curtas serão exibidas no Museu do Circo, situado na Foz de Arouce, com a programação do último dia a decorrer no Teatro Municipal da Lousã.