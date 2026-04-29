LousãRegião Metropolitana de Coimbra

Museu do Circo dinamiza terceira edição de festival de curtas sobre artes circenses

29 de abril de 2026 às 11 h34
Palari realiza-se de 22 a 24 de maio | Fotografia: DR
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

O Momo – Museu do Circo realiza de 22 a 24 de maio a terceira edição do festival de curtas Palari, dedicado a filmes de temática circense, revelou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O festival irá contar com a exibição de 15 filmes, incluindo quatro documentários, de 11 países diferentes, numa edição em que concorreram 337 obras de 68 países.

Entre 22 e 23 de maio, as curtas serão exibidas no Museu do Circo, situado na Foz de Arouce, com a programação do último dia a decorrer no Teatro Municipal da Lousã.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de abril

Evento "Bem-Vindo Bebé" oferece formações em Coimbra para preparar pais
29 de abril

Mau tempo: Municípios pedem clarificação sobre operacionalização e financiamento do PTRR
29 de abril

Câmara de Penacova aprova moção do PS que defende intervenção urgente no Mondego
29 de abril

Câmara de Coimbra quer desassoreamento anual do Mondego

Lousã

Museu do Circo dinamiza terceira edição de festival de curtas sobre artes circenses

Câmara prepara acordo com Ikea para reflorestar Serra da Lousã

ARCIL celebra 25 de Abril com videoclip musical que defende os valores da liberdade (com vídeo)

Região Metropolitana de Coimbra

Câmara de Penacova aprova moção do PS que defende intervenção urgente no Mondego

Museu do Circo dinamiza terceira edição de festival de curtas sobre artes circenses

22 restaurantes da Região de Coimbra em destaque na edição 2026 do Guia Boa Cama Boa Mesa