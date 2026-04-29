Francisco Rodrigues é o novo líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A Assembleia Municipal de Coimbra de hoje marca um novo ciclo na bancada do Partido Social Democrata (PSD). Francisco Rodrigues é o novo líder da bancada dos sociais democratas em Coimbra.

A escolha interna do partido ocorreu na passada segunda-feira, em sede de concelhia, tendo a escolha sido aprovada também pelos restantes deputados municipais do PSD.

Francisco Rodrigues, de 29 anos, foi eleito deputado municipal pelo PSD pela primeira vez nas eleições autárquicas de outubro, sendo, desde as últimas eleições internas, o secretário-geral da comissão política da concelhia do PSD de Coimbra. O deputado é o mais novo líder de sempre do PSD neste órgão autárquico de Coimbra.

Esta escolha ocorre depois da antiga líder da bancada do PSD, Lídia Pereira, ter apresentado a demissão da liderança do partido naquele órgão no início de março.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, a presidente da Assembleia Municipal de Coimbra, Maria Manuel Leitão Marques, revelou que a nova liderança do PSD ainda não tinha sido oficialmente comunicada. Fonte do partido esclareceu, no entanto, que a comunicação oficial será enviada até ao final da manhã.