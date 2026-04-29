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Câmara de Coimbra quer desassoreamento anual do Mondego

29 de abril de 2026 às 12 h00
Assoreamento do Mondego nos dias após a tempestade Kristin | Foto DB-Pedro Ramos
Bruno Gonçalves
Autor
Bruno Gonçalves

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

A Câmara de Coimbra já começou a intervir, por meios próprios, nas margens do Mondego, depois do assoreamento que se verificou depois das tempestades de inverno, mas quer evitar que situações como a deste ano se repitam. Para isso, revelou o vereador do Desporto e da Proteção Civil, Ricardo Lino, à margem da apresentação da Regata da Queima das Fitas , a autarquia está a tentar uma solução de desassoreamento regular.
“Estamos a trabalhar com a APA para que o desassoreamento seja constante e anual. É a única forma de evitar que a água ganhe força e cause estragos ainda maiores. (…) É essencial para a cidade, para o lazer, para o desporto e para a segurança de todos”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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