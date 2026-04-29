Região Metropolitana de Coimbra

22 restaurantes da Região de Coimbra em destaque na edição 2026 do Guia Boa Cama Boa Mesa

29 de abril de 2026 às 11 h20
Licínia Ferreira (ao centro) recebeu distinção “Garfo de Prata” atribuída ao restaurante Rei dos Leitões (Mealhada) | Facebook 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

O afamado guia gastronómico “Boa Cama Boa Mesa”, publicado anualmente pelo jornal Expresso, conta, em 2026, com 22 restaurantes da Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM).
Apresentado a 21 de abril, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, o compêndio que dá conhecer o que de melhor se faz na restauração e hotelaria em Portugal, já está nas bancas e conta com 22 estabelecimentos da Região de Coimbra.
Na cerimónia em Matosinhos foram atribuídos Garfos e Chaves de Platina, Ouro e Prata a 39 restaurantes e 22 alojamentos, “selecionados por uma equipa de jornalistas que percorre anualmente o país de norte a sul, incluindo as regiões autónomas”, clarifica o Expresso.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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