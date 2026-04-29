22 restaurantes da Região de Coimbra em destaque na edição 2026 do Guia Boa Cama Boa Mesa

O afamado guia gastronómico “Boa Cama Boa Mesa”, publicado anualmente pelo jornal Expresso, conta, em 2026, com 22 restaurantes da Região Metropolitana de Coimbra-CIM (RM Coimbra-CIM).

Apresentado a 21 de abril, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em Matosinhos, o compêndio que dá conhecer o que de melhor se faz na restauração e hotelaria em Portugal, já está nas bancas e conta com 22 estabelecimentos da Região de Coimbra.

Na cerimónia em Matosinhos foram atribuídos Garfos e Chaves de Platina, Ouro e Prata a 39 restaurantes e 22 alojamentos, “selecionados por uma equipa de jornalistas que percorre anualmente o país de norte a sul, incluindo as regiões autónomas”, clarifica o Expresso.

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